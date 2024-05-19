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Американка отказалась играть с россиянкой спустя 18 минут после начала матча

Теннисистка Рахимова вышла во второй круг турнира в Марокко после 18 минут матча

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Victor Joly/Dppi/Global Look Press

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй раунд турнира серии WTA-250 в Марокко.

На стадии 1/16 финала российская спортсменка встречалась с представительницей США Тейлор Таунсенд, которая отказалась продолжать борьбу уже на третьем гейме первого сета при счете 2:0 в пользу Рахимовой.

Представительница США почувствовала дискомфорт уже после первого гейма, вызвала медиков, однако вышла на второй гейм, в ходе которого проиграла свою подачу и отказалась от дальнейшей борьбы. Всего на корте спортсменки провели 18 минут.

В следующем раунде Рахимова встретится с победительницей матча между китаянкой Юань Юэ и итальянкой Камиллой Розателло.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее российского теннисиста потребовали отстранить из-за георгиевской ленты.

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