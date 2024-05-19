США и ЕС следят за ситуацией с вертолетом главы Ирана

Глава Евросовета Шарль Мишель в социальной сети X заявил, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией с жесткой посадкой вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту.

«Внимательно отслеживаем ситуацию совместно с государствами — членами ЕС», — написал он.

Кроме этого, в Госдепартаменте сообщили РИА Новости, что США следят за сообщениями об аварии вертолета.

«Мы пристально следим за сообщениями о возможной жесткой посадке вертолета в Иране, на борту которого были президент и глава МИД страны», — сказали во внешнеполитическом ведомстве США.

При этом там отказались от дальнейших комментариев по ситуации.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.