Лишенный прав мужчина избил водителя «Газели» и отобрал у него ключи от машины

В Нижегородской области мужчина, лишенный водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, избил водителя «Газели» и отобрал у него ключи от машины. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, 29-летний мужчина по имени Дмитрий взял у подруги автомобиль Geely и по пути в деревню Туманино Шахунского района подрезал автомобиль «Газель», избил ее водителя и отобрал у него ключи от машины. Для возврата ключей нападавший потребовал выплатить ему 10 тыс. рублей.

После этого водителя Geely обнаружили спящим за рулем сотрудники полиции и доставили в отделение. Пострадавший водитель «Газели» написал заявление о побоях и вымогательстве. Дмитрию грозит уголовная ответственность по нескольким статьям. Его подруга оштрафована на 30 тыс. рублей за то, что доверила автомобиль водителю, лишенному права управления транспортными средствами.

Ранее водитель Kia спровоцировал массовое ДТП с бетономешалкой в Тульской области.