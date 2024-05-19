Рогов объявил о продвижении армии России на Гуляйпольском направлении фронта

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на 1,5 км в районе подконтрольного украинским властями города Гуляйполе в Запорожской области и дошли до его пригородов. Об этом объявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, чьи слова передает ТАСС.

«Есть ощутимое продвижение», — заявил он.

Согласно информации Рогова, особенно заметно российские военные продвинулись с юго-востока на Гуляйпольском направлении, со стороны Марфополя и Новоселовки. Отмечается, что территория была сильно заминирована, но это не помешало армии России идти вперед.

«Продвижение составляет примерно 1,5 км», — указывается в публикации.

По словам общественника, в настоящее время ВС России находятся в ближайшем пригороде Гуляйполя.

Перед этим Рогов заявлял, что ВС РФ уничтожили в городе Гуляйполе Запорожской области мост, который использовался для снабжения войск украинской армии.

Ранее в подполье заявили об ударе по украинским войскам в Гуляйполе.