Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов объявил о продвижении армии России на Гуляйпольском направлении фронта

Рогов: ВС РФ продвинулись в Запорожской области и вышли к пригородам Гуляйполя

close
100%
РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на 1,5 км в районе подконтрольного украинским властями города Гуляйполе в Запорожской области и дошли до его пригородов. Об этом объявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, чьи слова передает ТАСС.

«Есть ощутимое продвижение», — заявил он.

Согласно информации Рогова, особенно заметно российские военные продвинулись с юго-востока на Гуляйпольском направлении, со стороны Марфополя и Новоселовки. Отмечается, что территория была сильно заминирована, но это не помешало армии России идти вперед.

«Продвижение составляет примерно 1,5 км», — указывается в публикации.

По словам общественника, в настоящее время ВС России находятся в ближайшем пригороде Гуляйполя.

Перед этим Рогов заявлял, что ВС РФ уничтожили в городе Гуляйполе Запорожской области мост, который использовался для снабжения войск украинской армии.

Ранее в подполье заявили об ударе по украинским войскам в Гуляйполе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами