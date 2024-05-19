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В театре Маяковского отменили спектакль с Немоляевой

Театр Маяковского отменил спектакль с Немоляевой после ее госпитализации

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Театр Маяковского отменил спектакль «Бешеные деньги» с участием актрисы Светланы Немоляевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Постановку временно приостановили в связи с ухудшением самочувствия Немоляевой. Ее показ перенесли на 1 июля. Все приобретенные билеты действительны на новую дату. Их также можно вернуть в кассе театра. В пресс-службе не стали комментировать состояние артистки.

19 мая Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала 112, Немоляевой вызвали скорую из-за резкого ухудшения здоровья. У артистки подозревают наличие коронавируса.

Светлана Немоляева окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в 1958 году. После выпуска она стала актрисой Московского драматического театра на Спартаковской. А в 1959-м присоединилась к труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского, на сцене которого служит по сей день.

Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин. Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.

Ранее жена Носкова ответила на слухи об ухудшении здоровья артиста.

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