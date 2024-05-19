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Гладков назвал число раненых при обстреле ВСУ в Шебекино

Гладков: в Шебекино при обстреле ВСУ пострадали 11 человек, включая детей

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Одиннадцать жителей Белгородской области пострадали в результате обстрела Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли центр города Шебекино из РСЗО», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, в результате атаки ранены одиннадцать местных жителей, включая трех несовершеннолетних.

«Все они доставлены бригадами скорой в медучреждения», — подчеркнул Гладков.

У детей медики диагностировали осколочное ранение нижней конечности, контузию и слепое осколочное ранение плеча соответственно. У взрослых — осколочные повреждения разных частей тела, заключается в сообщении

Перед этим Гладков заявлял, что ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. По его информации, в результате атаки пострадал один частный жилой дом: выбиты окна на веранде, посечен фасад здания. Кроме того, повреждения получили три легковых автомобиля и территория детской площадки.

Ранее в Шебекино и прилежащем городском округе объявили ракетную тревогу.

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Обстрелы Белгородской области
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