Как сейчас выглядит Волноваха

Волноваха — город на трассе между Донецком и Мариуполем в Донецкой области Украины, по состоянию на 2021 год там проживали более 21 тыс. человек. Город практически полностью уничтожен после продолжительных боев ВСУ с отрядами вооруженных сил ДНР, ЛНР и России. С 11 марта он находится под контролем ДНР.

В середине марта украинские власти сообщили, что Волновахи «как города уже не существует», власти ДНР также признали, что в районном центре не осталось ни одного целого здания, разрушена вся инфраструктура и «практически 90% жилого фонда». Президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание «Города-героя».

О том, как город выглядит сейчас, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».