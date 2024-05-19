По всей Украине пройдут почасовые отключения света

Национальная энергетическая компания (НЭК) Украины «Укрэнерго» предупредила о почасовых отключениях света по всей стране 20 мая. Об этом говорится в Telegram-канале НЭК.

Отключения света будут производиться по графику в период между 18:00 до 24:00 для всех промышленных и бытовых потребителей. При этом электроснабжение критической инфраструктуры обрываться не будет.

До этого на Украине предупредили о возможных отключениях света в Харьковской и Полтавской областях.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская АЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.