Ирак окажет помощь в поисках вертолета президента Ирана

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отдал распоряжение министерству внутренних дел страны оказать помощь в поисках вертолета иранского президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщило иракское агентство INA.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.