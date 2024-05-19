Джикия отказался говорить о завершении карьеры

Защитник Георгий Джикия, который после завершения сезона-2023/24 покидает московский «Спартак», порассуждал о вызове в национальную сборную России и отметил, что для этого ему необходимо доказать свою состоятельность. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В сборную должны вызываться сильнейшие. Понятное дело, что если я не играю полгода, то ни о какой сборной не может идти и речи. С главным тренером сборной России Валерием Карпиным мы в хороших отношениях. Я еще не закончил ни в сборной, ни в клубе», — заявил Джикия.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду, за которую выступал семь лет, на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

Ранее в «Спартаке» объяснили решение расстаться с Джикией.