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Самокатчик на велопараде в Москве лоб в лоб столкнулся с велосипедистом

В Москве самокатчик совершил лобовое столкновение с велосипедистом на велопараде

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Телеграм-канал «Baza»

На велопараде в Москве водитель самоката выехал навстречу колонне движущихся велосипедистов и столкнулся с одним из них, сообщает Telegram-канал Baza и публикует видеозапись с моментом ДТП.

Инцидент произошел на Садовом кольце, движение по которому было перекрыто для проведения велопарада. На кадрах видно, что колонна велосипедистов двигалась в тоннеле по всей ширине проезжей части. Мужчина на прокатном электросамокате двигался во встречном направлении и врезался в одного из велосипедистов. Об их состоянии не сообщается.

Московский весенний велофестиваль и велогонки «Садовое кольцо» состоялись в Москве 18 мая 2024 года. Для их проведения с 7 часов утра Садовое кольцо было перекрыто для движения транспорта, также на нем была запрещена парковка.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали угонщика такси за три минуты.

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