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Он мог стать футболистом «Реала». Хулио Иглесиасу – 80

Испанский певец Хулио Иглесиас отмечает 80-летний юбилей

Самому популярному испаноязычному исполнителю в мире 23 сентября исполнилось 80 лет. Не все знают, что мир мог так и не узнать талантливого музыканта, но зато, возможно, получил бы талантливого футболиста. Иглесиас с детства занимался футболом и в 16 лет стал вратарем в молодежке мадридского «Реала», но внезапное ДТП и полученные серьезные травмы разрушили спортивную карьеру. Зато именно в больнице, как рассказывал потом Иглесиас журналистам, он научился играть на гитаре и начал писать песни.

Обрести популярность Иглесиасу помогла композиция La Vida Sigue Igual, впервые исполненная в 1968 году на фестивале в Бенидорме. Музыкант попал в книгу рекордов Гиннеса как исполнитель, продавший самое большое количество альбомов на разных языках. Всего он выпустил 57 пластинок, которые разлетелись по миру тиражом в 300 миллионов и сделали певца самым коммерчески успешным за всю историю.

Снимки из жизни и со сцены – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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