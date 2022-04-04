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Как прошла церемония вручения премии «Грэмми»

В американском Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena состоялось вручение музыкальной премии «Грэмми». Впервые с начала пандемии коронавируса церемония прошла в полноценном формате. Второй год подряд ее ведущим стал южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

В номинациях «Песня года» и «Запись года» победила композиция Leave The Door Open рэп-дуэта Silc Sonic, «Альбомом года» стал «We Are» Джона Батиста, а «Лучшим новым исполнителем» признали Оливию Родриго (Drivers License).

На церемонии вручения премии по видеосвязи также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал поддержать его страну и отметил, что из-за военных действий украинские музыканты вынуждены носить «бронежилеты вместо смокингов».

После обращения Зеленского перед гостями церемонии выступил Джон Леджен с композицией Free вместе с украинскими артистами.

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