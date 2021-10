Стингу — 70

2 октября исполняется 70 лет музыканту и автору песен Стингу. В 1977 году он вместе с барабанщиком Стюартом Коуплендом и гитаристом Энди Саммерсом создал легендарную группу The Police. В 1980-х Стинг занялся сольной карьерой и начал исполнять софт-рок. Его первый альбом «The Dream of the Blue Turtles» стал платиновым. В арсенале у Стинга 17 статуэток «Грэмми» и четыре номинации премии «Оскар» в категории «Лучшая песня».

Подробнее о творческом пути музыканта — в фотоподборке «Газеты.Ru».