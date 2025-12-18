ФАС предупредила, что изменение НДС не должно повлечь повышения цен на продукты

ФАС: изменение НДС не является основанием для повышения цен на продукты питания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила торговые сети о недопущении роста цен на социально значимые товары из-за повышения НДС. Об этом ФАС сообщила в своем Telegram-канале.

Закон об повышении налог на добавленную стоимость до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года.

Служба напомнила продавцам продовольственных товаров, что повышение налога не касается продуктов питания, продаваемых по льготной ставке. Ставка налога на добавленную стоимость для таких товаров по-прежнему составит 10%, подчеркнули в ФАС.

Там добавили, что соответствующее письмо направлено в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети.

До этого эксперт по финансам Дмитрий Трепольский предупредил о резком росте цен в стране в первом квартале 2026 года. Он отметил, что бизнес начнет заранее закладывать в стоимость товаров и услуг повышение налогов. Несмотря на то, что номинально ставка вырастет на 2 процентных пункта, реальное удорожание товаров и услуг может достигнуть 4%.

Ранее экономист высказал мнение, что рост цен из-за НДС будет постепенным и ограниченным.