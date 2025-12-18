На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Интерпол объявил в розыск украинцев, подозреваемых в подрыве ж/д в Польше

МВД Польши: Интерпол объявил в розыск подозреваемых в диверсии украинцев
Edgar Su/Reuters

Интерпол выдал международный ордер на арест двух украинских граждан, которые подозреваются в подрыве железной дороги на территории Польши. Об этом в социальной сети X сообщил польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский.

Он пояснил, что на подозреваемых в диверсии Александра Кононова и Евгения Иванова в Гарволинском районе были выпущены «красные уведомления» Интерпола.

7 декабря стало известно, что полиция Польши обратилась в Интерпол с требованием объявить в международный розыск граждан Украины, которые подозреваются в подрыве железнодорожных путей на востоке страны.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожных путях 15-16 ноября в Польше устроили двое граждан Украины, которые «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

Ранее Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях.

Все новости на тему:
Новости Украины
