Лукашенко заявил, что ему близка позиция Трампа

Лукашенко: позиция Трампа близка политике, которую проводят в Белоруссии
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Brian Snyde/Reuters/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя единственным политиком, открыто поддержавшем выдвижение Дональда Трампа на пост президента. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, передает Telegram-канал «БелТА».

«Извините за некую нескромность, я был единственным президентом, который не только болел за Трампа, когда он выдвинул свою кандидатуру в президенты, но и открыто об этом говорил... Но вот так в открытую выступать за Трампа, как это делали здесь, в Беларуси, — нигде этого не было. <...> То, что делает сейчас Трамп, близко моей позиции и той политике, которую мы сейчас проводим в Белоруссии», — сказал Лукашенко.

Он также назвал американского лидера сильной фигурой и высказал мнение, что мир будет совершенно иным, если по инициативе Трампа будет создан блок большой пятерки, состоящий из России, Китая, Японии, США и Индии.

При этом белорусский президент добавил, что не является слепым сторонником республиканца.

До этого сообщалось, что Лукашенко передал Дональду и Мелании Трамп икону и ювелирное украшение через спецпосланника США Джона Коула.

Ранее Лукашенко спрогнозировал «второй Вьетнам» для США.

