11 августа 2023, 07:52
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Это который из трех? «Тор», «Хижина в лесу» и еще 4 лучшие роли Криса Хемсворта
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Крис Хемсворт во время премьеры фильма «Тор 2: Царство тьмы» в Токио, Япония, 2014 год
«Хижина в лесу», 2012
Режиссерский дебют сценариста Дрю Годдарда («Баффи — истребительница вампиров», «Остаться в живых», сериал «Сорвиголова») был снят еще в 2009 году, но затем лег на полку. К тому моменту, когда он все-таки добрался до зрителей, Крис Хемсворт уже закрепился в общественном сознании в образе супергероя Тора из марвеловского сольного фильма. «Хижина в лесу», один из лучших комедийных хорроров в истории и достойный продолжатель традиций метафраншизы «Крик», воспользовалась этим обстоятельством самым удачным образом. Картина ворвалась в прокат в апреле 2012-го, на полмесяца раньше первых «Мстителей» (постановщиком которых выступил Джосс Уидон, спродюсировавший «Хижину»), и в итоге заработала очень приличные $66,5 млн. Хемсворт уморительно изобразил в ленте одного из главных героев — надменного и откровенно туповатого качка Курта.
«Гонка», 2013
После «Тора» и «Мстителей» на Хемсворта посыпалось много предложений, но поскольку это был все еще сравнительно ранний этап его карьеры, он продолжил соглашаться на них без должного разбора. В позорный ремейк военного экшена «Красный рассвет» (в России его выпустили под названием «Неуловимые») Хемсворт был утвержден двумя днями ранее официального принятия в марвеловские ряды, так что на него глаза закроем, а вот сомнительное фэнтези «Белоснежка и охотник», пожалуй, припомним. Тем не менее были и удачи. Такой, например, стала спортивная драма Рона Ховарда «Гонка», где Хемсворт изобразил чемпиона мира 1976 года в классе “Формула-1” Джеймса Ханта, а его соперника Ники Лауду сыграл Даниэль Брюль.
«Охотницы за привидениями», 2016
Фем-ребут «Охотников за привидениями» 1980-х, который был поставлен Полом Фигом и на самом деле вполне соответствовал духу оригинала (и старое, и новое кино делалось выходцами из скетч-шоу Saturday Night Live), многими был принят в штыки. Тем не менее игра Хемсворта, представшего в образе качка Кевина, которого главные героини нанимают к себе секретарем, кажется, пришлась по душе даже тем, кого сама картина категорически не устроила. Артист же благодаря проекту пополнил свою коллекцию ролей, обыгрывающих стереотипную фигуру раскачанного мачо.
«Тор: Рагнарек», 2017
Никакая подборка лучших ролей Криса Хемсворта, разумеется, не могла бы обойтись без ключевой работы в его карьере, но в этом деле нужна конкретика, — все-таки артист сыграл бога-громовержца Тора аж в 13 проектах по комиксам Marvel. Лучшим из них стал третий сольный фильм о супергерое — «Рагнарек». В нем режиссерское кресло перешло от британского шекспироведа Кеннета Браны (тот отправился развивать свою Пуаро-вселенную) к новозеландскому шутнику Тайке Вайтити.
Вайтити вывернул Торовский пафос наизнанку и устроил вместо грозного «Рагнарека» бойкую комедию, в которой герой Хемсворта заиграл совершенно новыми красками. Сегодня, конечно, забавно думать, что сын Одина в марвеловском киноизводе мог бы выглядеть совершенно иначе, однако роль Тора действительно досталась Хемсворту со скрипом. Создателей, в частности, отпугивало участие актера в австралийских «Танцах со звездами», а на кастинге ему противостоял Том Хиддлстон (он в итоге сыграл брата Тора — бога обмана Локи, у которого с некоторых пор есть и сольный сериал).
На фото: режиссер Тайка Вайтити и актер Крис Хемсворт во время съемок фильма «Тор:Рагнарек», 2017 год
«Ничего хорошего в отеле «Эль-Рояль», 2018
После интонационной перезагрузки Тора Хемсворт вновь объединился с автором «Хижины в лесу» Дрю Годдардом. В своей второй режиссерской работе тот решил перейти от метахоррора к тарантиновскому триллеру, но сохранить привязку к недвижимости. Действие картины разворачивается в придорожном отеле «Эль-Рояль», расположенном на границе штатов Калифорния и Невада. Туда по разным поводам съезжаются разные люди, но спустя время все они оказываются замешаны в одном и том же — достаточно кровавом — сюжете. На этот раз Хемсворт очутился посреди ансамблевого актерского состава — более чем внушительного (Джефф Бриджес, Синтия Эриво, Дакота Джонсон, Джон Хэмм), но оттого яркое выступление артиста, снявшегося в роли Билли Ли, харизматичного сектанта мэнсоновского толка, кажется еще ценнее, поскольку умудряется не потеряться на таком фоне.
«Тайлер Рейк: Операция по спасению», 2020
После того, как в конце 2010-х отгремели полуфинальные и финальные «Мстители», Хемсворт взял небольшой перерыв от Marvel (не считая халтуры в сериалах «Локи» и «Что если…?», актер вернулся к роли супергероя только в четвертом сольнике «Тор: Любовь и Гром» 2022 года). Паузу было решено заполнить еще одним не слишком выдающимся ребутом популярной научно-фантастической комедийной франшизы («Люди в черном: Интернэшнл»), милым камео в метакапустнике Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», а также прямолинейным экшен-триллером «Тайлер Рейк: Операция по спасению». На последнем и остановимся.
В картине, которую спродюсировали режиссеры «Мстителей» братья Руссо и которая на какое-то время стала самым популярным оригинальным фильмом стриминга Netflix, Хемсворт изобразил бывшего австралийского спецназовца Тайлера Рейка. Он в качестве наемника — вы не поверите — проводит операцию по спасению похищенного сына индийского наркобарона. За сюжет фильм ругали, но игра Хемсворта и экшен-сцены определенно были восприняты как достоинства ленты.
Актер Крис Хемсворт с братьями Люком и Лиамом, 2014 год
Кто может похвастаться тем, что совершил актерский дебют с ролью короля Артура? Крис Хемсворт — средний из трех братьев — может. Пускай речь идет всего-то о паре эпизодов непримечательного фэнтези-сериала «Гвен Джонс — ученица Мерлина», начало было положено. После этого Хемсворт, как и многие коллеги-соотечественники, прошел обе австралийские кузницы кадров: мыльные оперы «Соседи» и «Дома и в пути», идущие еще с 1980-х. Во втором случае актер снялся почти в двух сотнях эпизодов — это повысило его узнаваемость, хотя почета в профессии, конечно, не прибавило.
В конце нулевых Крис вместе с младшим братом Лиамом переехал в США, чтобы строить карьеру в Голливуде. И почти сразу угодил в большое кино: его дебютом стала — опять-таки скромная по экранному времени, но зато какая и где — роль в «Стартреке» Дж. Дж. Абрамса. В прологе ленты Хемсворт сыграл отца главного героя, капитана Джорджа Кирка, который героически жертвует собой и становится примером «истинного офицера Звездного Флота». Всемирной славы после этой работы оставалось ждать недолго.
11 августа Крис Хемсворт отмечает свое 40-летие. Ко дню рождения актера «Газета.Ru» решила вспомнить его лучшие роли — которые, конечно, не ограничиваются киновселенной Marvel.