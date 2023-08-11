Это который из трех? «Тор», «Хижина в лесу» и еще 4 лучшие роли Криса Хемсворта

Кто может похвастаться тем, что совершил актерский дебют с ролью короля Артура? Крис Хемсворт — средний из трех братьев — может. Пускай речь идет всего-то о паре эпизодов непримечательного фэнтези-сериала «Гвен Джонс — ученица Мерлина», начало было положено. После этого Хемсворт, как и многие коллеги-соотечественники, прошел обе австралийские кузницы кадров: мыльные оперы «Соседи» и «Дома и в пути», идущие еще с 1980-х. Во втором случае актер снялся почти в двух сотнях эпизодов — это повысило его узнаваемость, хотя почета в профессии, конечно, не прибавило.

В конце нулевых Крис вместе с младшим братом Лиамом переехал в США, чтобы строить карьеру в Голливуде. И почти сразу угодил в большое кино: его дебютом стала — опять-таки скромная по экранному времени, но зато какая и где — роль в «Стартреке» Дж. Дж. Абрамса. В прологе ленты Хемсворт сыграл отца главного героя, капитана Джорджа Кирка, который героически жертвует собой и становится примером «истинного офицера Звездного Флота». Всемирной славы после этой работы оставалось ждать недолго.

11 августа Крис Хемсворт отмечает свое 40-летие. Ко дню рождения актера «Газета.Ru» решила вспомнить его лучшие роли — которые, конечно, не ограничиваются киновселенной Marvel.