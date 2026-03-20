Поражает почки и зрение: врач назвал самый опасный алкоголь для здоровья

Нарколог Тюрин: нелегальный алкоголь чаще всего приводит к тяжелым отравлениям
Самым опасным для здоровья является нелегальный алкоголь. Об этом предупредил нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, именно суррогатные спиртные напитки чаще всего приводят к тяжелым отравлениям. Врач отметил, что каждую неделю в реанимацию поступают пациенты с серьезными последствиями после их употребления.

Тюрин пояснил, что главная опасность контрафактного алкоголя в том, что вместо этанола в нем могут содержаться метанол или другие токсичные вещества, включая сивушные масла и альдегиды.

Он подчеркнул, что метиловый спирт является сильным ядом, который поражает почки и зрительный нерв. По его словам, даже 50–100 граммов такой жидкости могут привести к необратимой слепоте или летальному исходу.

За последний год некоторые алкогольные напитки начали резко терять популярность у россиян. Доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский рассказывал, что сильнее всех в 2025 году снизилась популярность джин-тоника и других слабоалкогольных коктейлей.

Ранее уролог рассказал, как любовь к пиву по пятницам влияет на репродуктивную систему.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!