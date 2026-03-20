В России археологи придумали, как увеличить число находок в месте раскопок на 200%

Археологи Новгородского государственного университета применили метод промывки для изучения древнейших напластований Троицкого XVII раскопа. В результате прирост находок увеличился на 200% по сравнению с ручной переборкой грунта, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

Троицкий-XVII раскоп — участок археологических исследований на территории исторического Людина конца Великого Новгорода. Расположен на перекрестке современных Троицкой и Редятиной улиц. Название получил по имени рядом стоящей церкви Троицы.

«Всего было взято несколько участков древнейших культурных напластований, датирующиеся второй половиной Х — началом XI в. Конечно, хотелось в первую очередь промывать зоны жилых сооружений, так как там обычно много находок. Помимо комплекса построек, промыли также значительную часть двора — это важно для репрезентативности выборки», — рассказал доцент кафедры истории и археологии НовГУ Андрей Гринев.

Предварительно грунт перебирали на раскопе вручную. Все находки, найденные при ручной переборке, фиксировались прямо на раскопе, но перебранный грунт вывозился не в отвал, а сгружался в мешки для последующей промывки. Благодаря этому удалось сравнить эффективность двух методов. Всего на промывку было отправлено 510 мешков с культурным слоем.

Главная трудность при промывке — мелкая органическая взвесь, быстро забивающая сито, и крупная щепа. Для решения этой проблемы промывочный стол разделили на три уровня. Сверху располагалось самое крупное сито, с ячейками 12 мм, где отсеивались почти все крупные находки. На среднем уровне — сито 6 мм, на нижнем — 2 мм. Задачей было вымыть весь грунт, оставив только находки. Весь процесс занял два с половиной месяца.

Выяснилось, что по сравнению с ручной переборкой грунта количество археологических предметов на тех же участках значительно увеличилось. В ряде случаев количество индивидуальных находок на определенный уровень фиксации (пласт толщиной в 10 см) увеличилось на 200% при том, что в пласте было промыто всего несколько квадратов.

«Прирост керамики составил 3000 фрагментов, или 20 кг. Также добавилось 5 кг костей животных, 700 г рыбьих костей. Также оказалось, что в слое практически везде есть фрагменты пережженных костей, которые мы часто не замечали при переборке, поскольку они очень мелкие. Были обнаружены отдельные предметы из кости и рога: амулет из кости бобра, отходы производства изделий из рога. Много было находок из дерева, которые были пропущены при ручной переборке. Несколько неожиданным оказалось обнаружение борта шитика — небольшой плоскодонной лодки. Не думали, что и такое можно пропустить на раскопе», — рассказал ученый.

Промывка культурного слоя долгое время считалась нереализуемой для насыщенного органикой культурного слоя Новгорода, однако проведенный опыт показывает ее большие перспективы. Дальнейшее развитие метода будет связано с уменьшением временных издержек и более широким его внедрением в процесс археологических исследований.

Ранее в России создали тест-систему для быстрого поиска «бактерии стройности» у человека.