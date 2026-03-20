Россиян предупредили, что искать работу придется дольше

К концу 2026 года срок поиска россиянами работы вырастет на два месяца. В 2027 году это время еще увеличится, спрогнозировала для «Газеты.Ru» руководитель подбора персонала Битрикс24 Элеонора Золошкова.

«К концу 2026 года срок поиска работы может увеличиться на два месяца. Косвенно об этом говорит динамика 2025 года: число вакансий сократилось на 12% при одновременном снижении количества резюме на 19%, по данным сервиса SuperJob. HH-индекс в декабре прошлого года вырос до 9 пунктов, что свидетельствует об обострении конкуренции за места. Очевидно, баланс сил на рынке труда постепенно смещается в сторону работодателей и в 2026 году тенденция сохранится», — отметила Золошкова.

По ее словам, парадокс заключается в том, что свободных мест становится меньше, но кандидаты не торопятся их занимать. Золошкова подчеркнула, что активный джоб-хоппинг уходит в прошлое: в 2025-м о смене работы «регулярно задумывались» более половины респондентов (55%), а в этом году перейти на новое место намерены 37% россиян.

Кроме того, работодатели всеми силами удерживают ключевых сотрудников, пуская в ход все доступные инструменты: от корпоративных бонусов до предложения зарплаты выше среднерыночной, уточнила Золошкова. По ее словам, с учетом удорожания стоимости подбора персонала (от 180 тыс. рублей для специалистов среднего уровня до 350 тыс. рублей для управленческих ролей) и нескольких месяцев неполной эффективности до погружения в процессы, наем нового человека выглядит менее выгодным, чем развитие действующих специалистов. Это все может оттягивать процесс трудоустройства для новых сотрудников, в том числе и появление новых вакансий.

«Предполагается, что в 2027 году мы тоже будем наблюдать увеличение срока поиска работы и, как следствие, рост времени на закрытие вакансий. С одной стороны, кандидаты выходят на рынок с ощущением, что права на ошибку у них нет. Они тщательнее изучают компанию: оценивают ее культуру, проходят больше собеседований, сверяют уровень своей подготовки. С другой стороны — компании так же ужесточили подход к найму и усилили верификацию на соответствие ценностям компании», — сказала Золошкова.

Чтобы ускорить поиск работы, эксперт посоветовала прежде всего скорректирвать зарплатные ожидания. По ее словам, уже сейчас соискатели готовы пойти на даунгрейд, пожертвовать деньгами, руководящей ролью, иногда даже удаленной работой. Также важно показать работодателю конкретные результаты, а не список желаемых условий, предупредила Золошкова. Она добавила, что еще один наблюдаемый тренд — формальная адаптация резюме без внутреннего принятия изменений: реальные ожидания кандидата всплывают уже на интервью, что усложняет коммуникацию с соискателями.

Она призвала россиян к максимальной прозрачности на всех этапах найма: если кандидат заранее понимает, что его ждет на каждом шаге, он быстрее принимает решение. Время «быстрых офферов» уходит, заключила Золошкова.

