В Минздраве сообщили о высокой распространенности заболеваний репродуктивной системы

«Распространенность заболеваний репродуктивной системы у женщин высока и не имеет тенденции к снижению. Наиболее значимым осложнением данных заболеваний является невозможность реализации функции деторождения», — говорится в документе.

В нем также указывается, что за последние 10 лет число россиянок с бесплодием составляет в среднем 8 на одну тысячу женщин репродуктивного возраста.

Минздрав РФ в конце февраля утвердил рекомендации по проведению добровольной репродуктивной диспансеризации. Из документа стало известно, что женщин, которые заявляют о нежелании иметь детей, советуют направлять к психологу для формирования у них «положительных установок на рождение детей». При этом для мужчин таких рекомендаций нет, а сам вопрос о детях в анкете для них сформулирован по-другому. Что о новых правилах говорят в Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

