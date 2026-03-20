Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

Автомаляр стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в РФ в 2026 году
Средняя зарплата автомаляра в России в 2026 году превысила 180 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Работы».

В настоящее время этим специалистам в среднем предлагают 181 596 рублей в месяц, что на 38% выше, чем годом ранее. Автомаляры работают в автосервисах и на станциях технического обслуживания, где важна точность, аккуратность и знание современных технологий окраски. Уровень дохода зависит от профессионального опыта, региона и условий труда, отмечается в материале.

В ТОП-3 высокооплачиваемых профессий также вошли сварщики (167 132 рубля в месяц) и монолитчики (163 076 рублей).

Самые высокие средние зарплаты в России в декабре получали управляющие фондами. Средний заработок таких сотрудников составил 897 тысяч рублей. На втором месте оказались работники холдинговых компаний (732,2 тысячи рублей), третье место заняли сотрудники головных офисов (551,8 тысячи рублей).

Ранее в России объяснили, почему сокращаются вакансии на удаленку.

 
