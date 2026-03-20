Появились подробности о мужчине, взорвавшем гранату в Хабаровске

СК России: взорвавший гранату в Хабаровске приехал туда с севера Хабаровского края
Взрыв гранаты на улице в Хабаровске устроил житель Охотского округа Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«Это мужчина 1985 года рождения. Он с Охотского округа. Находился в Хабаровске у сестры», — заявил собеседник агентства.

По данным СК, мужчина хранил гранату с 2005 года, с момента прохождения военной службы в Уссурийском батальоне.

Инцидент произошел вечером 19 марта на пересечении улиц Промышленная и Хабаровская. В ходе конфликта, возникшего по малозначительному поводу с тремя прохожими, мужчина бросил в их сторону гранату. В результате детонации взрывного устройства никто не пострадал.

Местными следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.

