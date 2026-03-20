У побережья Вануату произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в акватории Кораллового моря у побережья Вануату. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН.

По данным сейсмологов, природный катаклизм зафиксировали в 5:30 мск. Его эпицентр находился на расстоянии примерно 3 км к востоку от острова Танна, входящего в состав Вануату, и 205 км к юго-востоку от столицы страны. По интенсивности подземных толчков землетрясение оценили как «разрушительное».

Как сообщили в Геологической службе США, очаг природного катаклизма залегал на глубине 10 км. Американские специалисты утверждают, что подземные толчки имели магнитуду 6,1.

17 марта губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что в регионе произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,0 по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались в Магадане и на всей территории области, рассказали в региональном управлении МЧС России. Никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее жители нескольких сел на Сахалине ощутили землетрясение.