Юрист предупредил о штрафах за видеосъемку соседей

Штраф за видеосъемку соседей может достигать 200 тыс. рублей, а в ряде случаев повлечь уголовное наказание. Об этом сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко в беседе с ТАСС.

Сбор и хранение сведений о частной жизни граждан без их согласия запрещены. В многоквартирном доме установка камеры на лестничной площадке требует решения общего собрания собственников, но даже при его наличии необходимо соблюдать требования законодательства о персональных данных, отметила юрист.

Нарушением может быть признана ситуация, когда камера направлена на дверь квартиры соседа и при ее открытии фиксирует происходящее внутри. В судебной практике такие камеры нередко обязывают демонтировать.

«В зависимости от обстоятельств возможны штраф до 200 тыс. рублей, обязательные или принудительные работы, арест до 4 месяцев. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до 2 лет» — сказала Левашенко, подчеркнув, что уголовная ответственность наступает при доказательстве, что действия носили умышленный характер.

При этом правонарушением считается уже сам факт видеозаписи без согласия лица, тяжелым случаем является передача этих данных третьим лицам или их публичное распространение.

Нарушений можно избежать, если при наличии согласия собственников камера охватывает только общее имущество (лифтовые холлы, лестницы), а записи используются исключительно для личных нужд и не передаются третьим лицам, заключила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик.

