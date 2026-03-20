Россиян предупредили о технических сбоях при получении микрозаймов

Максим Блинов/РИА «Новости»

Россияне могут столкнуться с техническими сбоями при получении микрозаймов из-за внедрения в процесс сервиса подтверждения личности по биометрии. Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин.

С 1 марта крупнейшие микрофинансовые организации начали «обкатку» сервиса подтверждения личности по биометрии. Большинство МФО средних и небольших размеров начнут использовать биометрическую проверку только с 1 января 2027 года.

По словам экономиста, применение биометрических технологий вводится для того, чтобы создать дополнительный барьер для мошенников, которые оформляют на граждан онлайн или офлайн-микрозаймы по их паспортным данным. Жертвы мошенников узнают о займе постфактум, когда их уведомляют о том, что на них оформлен микрозаем, причем с достаточно высокой процентной ставкой, пояснил эксперт. К тому же потенциальные заемщики смогут на более выгодных условиях получать микрозаймы в случае использования биометрических данных, считает Сироткин. На выгодные условия клиент сможет рассчитывать после того, как микрофинансовые организации удостоверятся, что он не имеет плохой кредитной истории и у него есть биометрические данные.

«С другой стороны, нововведение станет для МФО дополнительным бременем — и в плане расходов, и в плане необходимости технических донастроек, необходимых для того, чтобы системы скоринга могли использовать дополнительные способы проверки на, как говорят, подлинность заемщика или подлинность его документов. Кроме того, есть риск технических сбоев. Системы, которые работают с биометрией, пока еще находятся в неоптимальном состоянии. Поэтому как раз и нужен переходный период (до 1 января 2027) — чтобы МФО могли обкатать этот инструмент защиты на первой группе заемщиков. Поэтому технические сбои возможны, но только в первое время. Когда технологию обкатают, сбоев быть не должно», — отметил Сироткин.

Отчасти это может привести к уходу клиентов к «черным кредиторам», допустил экономист.

Поэтому Сироткин не ожидает кратного роста выдач микрозаймов в 2026 году. Скорее, наоборот, введение биометрической проверки на первое время немного снизит объем выдачи микрозаймов, считает эксперт.

«Но если, как говорится, приспичит, то даже ярый противник технологий биометрии при отсутствии возможности взять деньги в банке сдаст свои биометрические данные ради доступа к деньгам. Нововведение станет барьером для мелких и не очень грамотных мошенников, но к радикальному снижению числа мошеннических сделок, на мой взгляд, не приведет», — заключил Сироткин.

