По столице Ирана нанесли несколько авиаударов

Столица Ирана утром подверглась нескольким авиаударам. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«У нас было несколько авиаударов, по меньшей мере четыре или пять. <...> Эти авиаудары были в восточной части Тегерана, <...> затем был один в центре города», — рассказал журналист Али Хашем.

По его словам, в районе мест прилетов виден дым. В населенном пункте работают средства противовоздушной обороны (ПВО), которые отражают атаку.

20 марта портал Iran War Cost Tracker сообщил, что к текущему моменту Соединенные Штаты потратили более $25 млрд на военную операцию против Ирана. Представленный американскому конгрессу доклад Пентагона свидетельствует о том, что первые шесть дней боевых действий обошлись Вашингтону в $11,3 млрд. Каждый последующий день США тратили по $1 млрд. По результатам подсчетов, американская атака на Исламскую Республику обходится государственному бюджету в $11,5 тыс. в секунду.

15 марта глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет сообщил, что Соединенным Штатам пока хватает средств на продолжение операции против Ирана. Но, если появится необходимость, администрация может направить в парламент запрос о дополнительном финансировании.

Ранее президент США ответил на вопрос о конфликте с Ираном шуткой про Перл-Харбор.