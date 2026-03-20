Астроном назвал последние дни, когда можно увидеть северное сияние

Ближайшие дни могут стать последней возможностью в этом году увидеть полярные сияния. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, после 20 марта, когда наступит весеннее равноденствие, световой день начнет быстро увеличиваться, и наблюдать сияния станет сложнее из-за освещенности. Кроме того, активность Солнца постепенно снижается, что уменьшает число выбросов плазмы и магнитных бурь.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что магнитная буря, ожидаемая вечером в четверг, может продлиться около шести дней. В этот период не исключены полярные сияния на широтах 50–55 градусов.

Алексеев отметил, что солнечная активность в целом идет на спад и достигнет минимума примерно к 2030 году, что приведет к снижению числа таких явлений.

Он также пояснил, что период весеннего равноденствия благоприятен для наблюдения сияний из-за положения оси Земли относительно линии Земля — Солнце, которое способствует их возникновению.

Ранее стала известна причина роста цен поездок к северному сиянию.