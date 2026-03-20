Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам напомнили, когда можно забрать накопительную пенсию одним платежом

Финансист Финогенова: накопительную часть пенсии до 439 776 рублей выплатят сразу
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Право на накопительную пенсию имеют россияне, родившиеся после 1967 года, за которых работодатели до 2014 года перечисляли взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

Она пояснила, что выплата формируется, если в составе взносов работодателя были отчисления в размере 6%. Также в 2002–2004 годах работодатели перечисляли по 2% для мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 годов рождения.

После 2014 года обязательные взносы были заморожены, однако накопления продолжили инвестироваться, а граждане могли пополнять их самостоятельно, в том числе за счет маткапитала.

По словам Финогеновой, за назначением накопительной пенсии можно обратиться на пять лет раньше общего пенсионного возраста — с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Порядок выплат зависит от суммы накоплений. Единовременную выплату получают те, у кого накопления не превышают 10% от прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году это 1 628,8 рубля, что соответствует сумме накоплений около 439 776 рублей. Если на счете меньше этой суммы, деньги выплачивают сразу, если больше — назначают пожизненные ежемесячные выплаты.

Эксперт добавила, что при наличии добровольных взносов можно выбрать срочную пенсию сроком не менее 10 лет или пожизненную. В таком случае допускается подача двух заявлений — отдельно на обязательную и добровольную части накоплений.

Все такие выплаты не облагаются НДФЛ. При этом наследование возможно только в случае срочной пенсии, но не пожизненной. Индексация накоплений проводится ежегодно с 1 августа с учетом инвестиционного дохода.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
