Названа главная финансовая ошибка зумеров

Чтобы не столкнуться с постоянной нехваткой денег уже в первые месяцы самостоятельной жизни, зумерам важно с самого начала учитывать расходы, не переоценивать доходы и формировать финансовую подушку, рассказала «Газете.Ru» эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

«Одна из главных ошибок в начале самостоятельной жизни — отсутствие понимания собственных трат. Пока человек живет с родителями или делит расходы с другими, часть обязательных платежей остается незаметной. Речь идет о коммунальных услугах, бытовых мелочах, регулярной покупке продуктов и других повседневных расходах. После переезда все эти траты становятся заметны сразу, поэтому первым шагом должен стать хотя бы самый простой учет расходов в течение месяца», — отметила Самойлова.

По ее словам, еще одно частое заблуждение связано с переоценкой доходов: новую зарплату многие воспринимают как возможность сразу повысить уровень жизни, но без учета обязательных платежей это быстро приводит к перерасходу. По мнению эксперта, разумнее сначала определить постоянные расходы — на аренду, транспорт, связь и продукты, — а уже потом решать, сколько денег можно оставить на гибкие траты.

Отдельное внимание Самойлова посоветовала уделить продуктовой корзине: именно в начале самостоятельной жизни формируются повседневные привычки, которые напрямую влияют на бюджет. Импульсивные покупки, отсутствие списка и покупка продуктов без плана нередко становятся причиной лишних расходов, предупредила эксперт. В то же время даже базовые инструменты — список покупок, отслеживание акций и использование программ лояльности — помогают заметно сократить нагрузку на кошелек, добавила Самойлова.

Эксперт также призвала учитывать психологический фактор: период начала самостоятельной жизни нередко сопровождается желанием наконец-то позволить себе больше. Это может выражаться в спонтанных покупках, стремлении резко повысить комфорт или в попытке подстроиться под чужой образ жизни, сказала эксперт. Однако финансовая устойчивость строится не на резком росте расходов, а на балансе между текущими желаниями и долгосрочной стабильностью, предупредила Самойлова.

Еще одним важным элементом она назвала финансовую подушку безопасности: даже небольшие, но регулярные отчисления помогают создать резерв, который снижает тревожность и дает больше уверенности. Это особенно важно в период, когда доходы еще неустойчивы, а структура расходов только складывается, констатировала эксперт.

