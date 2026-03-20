Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Амурской области мужчина не выжил из-за неудачно спиленного дерева

СК России: житель Амурской области спилил дерево, придавившее его знакомого
СК России по Амурской области

Житель села Октябрьский в Амурской области незаконно спилил дерево, которое рухнуло на его знакомого. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, трагедия произошла в начале марта в лесном массиве вблизи села Октябрьский. Двое мужчин вели работы по валке леса для личных нужд, но не имели порубочного билета. Один из них — 48-летний местный житель — неправильно рассчитал траекторию падения ствола одного из деревьев, в результате после спила оно упало и ударило по голове его 49-летнего знакомого.

Виновник довез пострадавшего на автомобиле до местного фельдшерско-акушерского пункта, после чего мужчину транспортировали в больницу. Он пробыл в медицинском учреждении несколько дней, но осложнения от полученной черепно-мозговой травмы не оставили ему шансов на спасение.

На этом фоне в отношении спилившего дерево мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

«По факту незаконной рубки лесных насаждений материалы об административном правонарушении выделены в отдельное производство», — отмечается в заявлении.

В настоящее время сотрудники СК проводят необходимые следственные мероприятия. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Воронеже госпитализировали женщину, на которую упало дерево.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
