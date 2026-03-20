В Амурской области мужчина не выжил из-за неудачно спиленного дерева

Житель села Октябрьский в Амурской области незаконно спилил дерево, которое рухнуло на его знакомого. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, трагедия произошла в начале марта в лесном массиве вблизи села Октябрьский. Двое мужчин вели работы по валке леса для личных нужд, но не имели порубочного билета. Один из них — 48-летний местный житель — неправильно рассчитал траекторию падения ствола одного из деревьев, в результате после спила оно упало и ударило по голове его 49-летнего знакомого.

Виновник довез пострадавшего на автомобиле до местного фельдшерско-акушерского пункта, после чего мужчину транспортировали в больницу. Он пробыл в медицинском учреждении несколько дней, но осложнения от полученной черепно-мозговой травмы не оставили ему шансов на спасение.

На этом фоне в отношении спилившего дерево мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

«По факту незаконной рубки лесных насаждений материалы об административном правонарушении выделены в отдельное производство», — отмечается в заявлении.

В настоящее время сотрудники СК проводят необходимые следственные мероприятия. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Воронеже госпитализировали женщину, на которую упало дерево.