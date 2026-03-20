Стоимость подготовки к ЕГЭ в России достигла полумиллиона за один предмет

Эксперт Чеснок: в 450 тысяч может обойтись подготовка к ЕГЭ лишь за один предмет

Рынок репетиторских услуг в России переживает уникальный период: спрос на образование бьет рекорды. Что будет с ценами в 2026 году и почему родители готовы платить все больше, «Газете.Ru» рассказала Анастасия Чеснок, основатель Образовательного центра «Будь отличником».

По ее словам, в 2026 году цены на репетиторские услуги будут расти.

«Репетиторы — такие же люди, они сталкиваются с инфляцией. Жизнь дорожает, значит, дорожает и стоимость часа квалифицированного труда. Рост цен будет идти соизмеримо с ростом потребительского рынка», — пояснила эксперт.

Традиционно самые дефицитные — преподаватели математики. И дело не только в сложности предмета. Математика системна: если у ребенка пробелы за 6-й класс, готовясь к ЕГЭ, придется к ним вернуться. Это требует времени и терпения.

«Плюс математика — обязательный экзамен. Идешь на дизайнера или хореографа — все равно сдаешь математику. Отсюда хроническая нехватка хороших специалистов», — заметила эксперт.

По словам Чеснок, ЕГЭ на порядок сложнее ОГЭ — и по объему, и по глубине знаний. Качественная подготовка занимает в среднем два года (10-й и 11-й классы). Это примерно 87 рабочих недель. При интенсивности два раза в неделю получаем 174 занятия по предмету.

«Средняя стоимость занятия сегодня — около 2500 рублей. Итого: 174 × 2500 = 435 000 — 450 000 рублей. Это цена подготовки по одному предмету», — констатировала эксперт.

При этом цена не всегда равна квалификации. Она часто зависит от самооценки педагога. Родителю сложно оценить экспертизу на старте, а результат он увидит только по баллам ЕГЭ. Поэтому надежнее обращаться в проверенные центры и платформы, где есть гарантия, что преподаватель соответствует заявленной категории.

«Каждый год мода на предметы меняется, и мы видим это по нашей практике. В один год ребята массово выбирают технические направления (физика, профильная математика). В другой — медицинские (химия, биология). В третий — гуманитарные (обществознание, история). Эти волны синхронно накрывают всю Россию: если спрос на информатику вырос в Москве, через неделю он вырастет в Новосибирске и Владивостоке», — поделилась Чеснок.

При этом количество сдающих ЕГЭ ежегодно снижается из-за популярности колледжей. Это факт. Но это не падение спроса на репетиторов, а его перераспределение.

«Во-первых, высшее образование становится более элитарным, конкурс в хорошие вузы только растет. Во-вторых, вырос интерес к колледжам, но вместе с ним выросла и конкуренция при поступлении в них. Поступить на хорошее направление в колледж с тройками теперь невозможно. ОГЭ тоже нужно сдавать отлично. Раньше мы готовили ребенка два года к ЕГЭ — теперь готовим два года к ОГЭ для поступления в колледж. Работы у репетиторов меньше не становится», — рассказала эксперт.

По мнению Чеснок, нейросети не заменят репетитора в ближайшие годы. ИИ — инструмент, но для его использования нужна самодисциплина. Умение учиться самостоятельно формируется годами и только через взаимодействие с людьми.

«Подготовка к экзаменам — это система. Без наставника, который вовремя скорректирует и даст обратную связь, ребенок утонет в информации. Самостоятельная подготовка занимает в разы больше времени. К тому же детям важен живой контакт, которого ИИ не дает», — резюмировала она.

