Профессор рассказал о катастрофе для США

Атака Израиля на месторождение «Южный Парс» в Иране и ответный удар со стороны Тегерана являются «катастрофой» для США и мировой экономики и могут привести к трагическим последствиям для всего мира. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Breaking Points.

«Израильтяне атаковали месторождение природного газа в Иране, а затем иранцы нанесли ответный удар, после чего цена барреля нефти выросла примерно до $115. Это катастрофа для США и для мировой экономики. Повысится не только цена на бензин и нефть, но и цена на продукты питания. Это вызовет масштабную инфляцию, которая замедлит экономический рост и уничтожит многих людей по всему миру», — считает профессор.

Миршаймер также подчеркнул, что для президента США Дональда Трампа война с Ираном станет последним конфликтом, так как после этого он больше не решится начать где-либо военные действия. По мнению эксперта, сейчас у Ирана «больше козырей», так как Тегеран может нанести огромный урон мировой экономике, что США не в силах предотвратить.

Также Миршаймер подчеркнул, что сейчас Штаты находятся «в опасном положении» и ситуация для Вашингтона «лишь ухудшается».

18 марта Израиль нанес удар по иранским объектам нефтяной промышленности, а именно по месторождению «Южный Парс» и району Ассалуйе. В соцсети Truth Social Трамп написал, что Вашингтон ничего не знал о планах Иерусалима. Затем израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Военно-воздушные силы Израиля самостоятельно атаковали газовые объекты Ирана, однако по просьбе Трампа теперь Иерусалим воздержится от подобных ударов.

