Компания Puma планирует зарегистрировать в России товарный знак

Puma хочет зарегистрировать в РФ товарный знак с фирменной полоской для обуви
Немецкая компания Puma, которая специализируется на выпуске спортивной одежды, подала заявку на регистрацию в России товарного знака с фирменной полоской для обуви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

В публикации отмечается, что товарный знак будет классифицироваться как «обувь». Указано, что заявка на регистрацию была подана компанией 18 марта.

14 декабря Puma зарегистрировала на территории России два товарных знака с логотипами. Заявки на регистрацию товарных знаков подали в Роспатент в августе 2024 года из Соединенных Штатов Америки.

Товарные знаки регистрировались по четырем классам: № 26, № 25, № 18, № 12 международной классификации товаров и услуг, включающие в том числе производство спортивной одежды, изделий из кожи, а также спортивных тренажеров.

В марте 2022 года Puma приостановила продажи на территории Российской Федерации и закрыла магазины.

Ранее ушедший из России Nike продлил свои товарные знаки.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
