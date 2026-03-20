Илон Маск одним словом оценил теорию советского ученого о цивилизациях

Американский предприниматель Илон Маск дал позитивную оценку теории советского ученого Николая Кардашева о развитии цивилизаций. Соответствующий пост опубликовал в своей соцсети X.

«Мило», — говорится в сообщении под публикацией другого пользователя о том, что цивилизация по Кардашеву могла перейти к новому типу.

Шкала астрофизика Николая Кардашева была разработана в 1964 году. Она представляет собой классификацию уровней технологического развития цивилизации в соответствии с объемами потребляемой энергии.

При этом стадии внеземных цивилизаций Вселенной ученый классифицировал всего на три типа. По мнению Кардашева, человеческая цивилизация еще не достигла типа I, поскольку ученые научились использовать лишь часть энергии, которая имеется на Земле.

Поиск техносигнатур — признаков технологической деятельности на далеких экзопланетах — остается одной из самых сложных задач современной астрономии. Возможных сигналов много, а возможностей нынешних телескопов хватает лишь на ограниченный набор. Новое исследование международной группы исследователей, опубликованное в журнале Astrophysical Journal Letters, предлагает необычный подход: представить, как будет выглядеть техносфера Земли через тысячу лет, и проверить, какие ее следы смогли бы отличить космические обсерватории.

Ученые описали десять сценариев развития цивилизации — от индустриального мира с колоссальными выбросами до экологически устойчивой планеты, почти не отличимой от доиндустриальной Земли. Важно, что в каждом варианте человечество сохраняется, а полный коллапс техносферы не рассматривается.

