На Приморский край обрушился снегопад

В Приморском крае произошел снегопад, в регионе произошли десятки автомобильных аварий. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам жителей края, сложнее всего ситуация наблюдается в Уссурийске и области. Город завалило снегом, а на пригородных трассах зафиксировали массовые ДТП. Движение по объездной трассе было перекрыто, а в самом Уссурийске загруженность дорог оценивается в 8-9 баллов.

«Причина непогоды — мощный циклон, который затронул часть Приморского края и север Китая. Местные дорожные службы и ГАИ призывают водителей быть максимально аккуратными», — говорится в публикации.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что жителям Московского региона не стоит расслабляться с приходом календарной весны — в марте температура еще будет опускаться до -5°C. По его словам, морозы вернутся в столицу уже в ближайшие дни. Более того, заморозки будут возможны даже в апреле и мае, предупредил метеоролог.

