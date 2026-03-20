Экс-премьер Украины заявил, что ЕС не сможет сломать Орбана

Азаров: ЕС на саммите не сможет сломать Орбана по финансированию Украины

Европейский союз на саммите в Брюсселе не сможет сломать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и изменить его позицию по блокировке выделения Киеву €90 млрд. Об этом ТАСС рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он напомнил, что через месяц в Венгрии состоятся парламентские выборы, любое изменение позиций Орбана пойдет ему в минус на голосовании.

Азаров отметил, что обращение ЕС в европейский суд в Люксембурге для лишения венгерской стороны права вето является серьезной угрозой для объединения. По словам экс-премьера, большинство стран — членов Евросоюза не хотят отмены права вето, оно дает им возможность влиять на политику Еврокомиссии.

19 марта на саммите Евросоюза не смогли утвердить военный кредит Украине. Решение заблокировали Венгрия и Словакия, обосновав свою позицию тем, что Украина остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По информации Politico, Брюссель намерен «обуздать» Орбана и готовит для него «неизбежную расплату».

Позднее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия имеет полное право блокировать предоставление Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд.

Ранее дипломаты рассказали о раздоре на саммите ЕС из-за жесткой позиции Орбана.