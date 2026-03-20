Экс-премьер Украины заявил, что ЕС не сможет сломать Орбана

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Азаров: ЕС на саммите не сможет сломать Орбана по финансированию Украины
Bernadett Szabo/Reuters

Европейский союз на саммите в Брюсселе не сможет сломать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и изменить его позицию по блокировке выделения Киеву €90 млрд. Об этом ТАСС рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он напомнил, что через месяц в Венгрии состоятся парламентские выборы, любое изменение позиций Орбана пойдет ему в минус на голосовании.

Азаров отметил, что обращение ЕС в европейский суд в Люксембурге для лишения венгерской стороны права вето является серьезной угрозой для объединения. По словам экс-премьера, большинство стран — членов Евросоюза не хотят отмены права вето, оно дает им возможность влиять на политику Еврокомиссии.

19 марта на саммите Евросоюза не смогли утвердить военный кредит Украине. Решение заблокировали Венгрия и Словакия, обосновав свою позицию тем, что Украина остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По информации Politico, Брюссель намерен «обуздать» Орбана и готовит для него «неизбежную расплату».

Позднее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия имеет полное право блокировать предоставление Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд.

Ранее дипломаты рассказали о раздоре на саммите ЕС из-за жесткой позиции Орбана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!