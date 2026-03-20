Муфтий поздравил верующих с праздником Ураза-байрам

Зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов поздравил верующих с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, верующие достойно прошли месяц Рамадан.

«Желаю единоверцам, чтобы они сохранили до следующего Рамадана все доброе, хорошее, что они приобрели в этот месяц, или, может быть, наоборот, от чего избавились, от каких-то недостатков, грехов», — добавил Аббясов.

До этого президент России Владимир Путин поздравил мусульман, живущих на территории РФ, с праздником Ураза-байрам, который знаменует завершение священного месяца Рамадан.

Ураза-байрам — один из важнейших праздников мусульманского календаря. После долгого поста верующие благодарят Творца за возможность достойно пройти через это важное испытание, очистить душу и тело.

