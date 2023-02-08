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Шоу в масках: как выглядят участники Венецианского карнавала

В Италии проходит традиционный Венецианский карнавал, который продлится до 21 февраля.

Фестиваль впервые проходит без коронавирусных ограничений с 2019 года. В первый же день тысячи местных жителей собрались у Гранд-канала. Зрители увидели парад лодок и красочное шоу.

Артисты в роскошных костюмах и масках исполнили оперу. В свете софитов танцоры исполнили свои номера. Балы, маскарады, перформансы и мастер-классы будут проводить каждый день до 21 февраля.

Карнавалы проводят в Венеции с XI века. Согласно традиции, праздник устраивали перед суровыми постами.

Корнями Венецианский карнавал уходит в древнеримскую традицию отмечать Сатурналии — праздник во имя бога времени Сатурна в конце декабря, приуроченный к зимнему солнцестоянию.

В старые времена на несколько дней пиршества патриции освобождали своих рабов и приглашали их за богатый стол. Тогда же стало принято наряжаться на праздник и носить маски, чтобы скрыть свой социальный статус.

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