Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Армия Израиля начала новую серию ударов по Ирану

ЦАХАЛ: по целям в Тегеране начата новая серия масштабных ударов
Reuters

Армия Израиля начала новую серию ударов по целям в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Израильские ВВС начали масштабные удары по целям иранского режима в Тегеране», — говорится в сообщении.

Агентство Mehr сообщает, что в Тегеране раздаются взрывы.

Отмечается, что взрывы раздаются в западной части иранской столицы. Атакованы жилые кварталы и международный аэропорт Мехрабад.

6 марта армия обороны Израиля атаковала защищенный подземный бункер бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.

По данным военных, бункер, расположенный под комплексом зданий руководства страны в центре Тегерана, предназначался для использования лидером Ирана в качестве защищенного командного центра в чрезвычайных ситуациях.

Али Хаменеи был ликвидирован до того, как смог попасть в бункер, но комплекс продолжал использоваться высокопоставленными иранскими чиновниками, отмечается в заявлении.

Ранее Иран приступил к выполнению плана Хаменеи.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!