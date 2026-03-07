Армия Израиля начала новую серию ударов по Ирану

ЦАХАЛ: по целям в Тегеране начата новая серия масштабных ударов

Армия Израиля начала новую серию ударов по целям в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Израильские ВВС начали масштабные удары по целям иранского режима в Тегеране», — говорится в сообщении.

Агентство Mehr сообщает, что в Тегеране раздаются взрывы.

Отмечается, что взрывы раздаются в западной части иранской столицы. Атакованы жилые кварталы и международный аэропорт Мехрабад.

6 марта армия обороны Израиля атаковала защищенный подземный бункер бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.

По данным военных, бункер, расположенный под комплексом зданий руководства страны в центре Тегерана, предназначался для использования лидером Ирана в качестве защищенного командного центра в чрезвычайных ситуациях.

Али Хаменеи был ликвидирован до того, как смог попасть в бункер, но комплекс продолжал использоваться высокопоставленными иранскими чиновниками, отмечается в заявлении.

Ранее Иран приступил к выполнению плана Хаменеи.