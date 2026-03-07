Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

У берегов Швеции задержали судно, якобы следовавшее в Петербург

Береговая охрана Швеции заявила о задержании грузового судна в Балтийском море
Global Look Press

Береговая охрана Швеции при поддержке шведской полиции задержала грузовое судно Caffa у берегов Треллеборга на юге королевства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз береговой охраны.

Ведомство проводит расследование. Оно предполагает, что Caffa непригодно к плаванию.

Как заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, слова которого приводит агентство, Caffa находится в санкционном списке Украины. По его словам, структура собственности судна «неясна», у него может отсутствовать страховка. Министр утверждает, что еще минувшим летом Caffa «сменило флаг с российского на гвинейский».

Шведский телеканал SVT сообщает, что судно якобы следовало из Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании в Средиземном море нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска. Поводом для задержания послужили подозрения в нарушении действующих международных санкций.

По словам Макрона французские военные провели операцию по перехвату танкера в открытом море «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву». В операции участвовали союзники Франции, в том числе Великобритания.

Ранее странам Евросоюза предложили решить судьбу российских танкеров.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!