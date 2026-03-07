У берегов Швеции задержали судно, якобы следовавшее в Петербург

Береговая охрана Швеции заявила о задержании грузового судна в Балтийском море

Береговая охрана Швеции при поддержке шведской полиции задержала грузовое судно Caffa у берегов Треллеборга на юге королевства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз береговой охраны.

Ведомство проводит расследование. Оно предполагает, что Caffa непригодно к плаванию.

Как заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, слова которого приводит агентство, Caffa находится в санкционном списке Украины. По его словам, структура собственности судна «неясна», у него может отсутствовать страховка. Министр утверждает, что еще минувшим летом Caffa «сменило флаг с российского на гвинейский».

Шведский телеканал SVT сообщает, что судно якобы следовало из Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании в Средиземном море нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска. Поводом для задержания послужили подозрения в нарушении действующих международных санкций.

По словам Макрона французские военные провели операцию по перехвату танкера в открытом море «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву». В операции участвовали союзники Франции, в том числе Великобритания.

Ранее странам Евросоюза предложили решить судьбу российских танкеров.