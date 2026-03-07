Экс-президент США признался, что воровал в закусочных

Обама признался, что в молодости воровал из закусочных и питался консервами

Бывший президент США Барак Обама признался, что в молодости иногда воровал из закусочных и питался консервами. Об этом он рассказал в ходе поминальной службы по темнокожему пастору Джесси Джексону, трансляцию вел телеканал CBS.

По словам Обамы, в молодости он выплачивал долг за обучение сразу после колледжа.

«Я жил в Нью-Йорке. Работал, <...>, ел много тунца из банки и консервированный суп. Если я был в закусочной, я хватал несколько лишних крекеров, клал в свой карман», — поделился экс-президент США.

В начале февраля в подкасте No Lie with Brian Tyler Cohen Обама неожиданно высказался о существовании внеземной жизни и слухах вокруг «Зоны 51». На вопрос ведущего, реальны ли инопланетяне, бывший президент Соединенных Штатов ответил: «Они существуют, но я их никогда не видел». При этом он сразу же отверг популярные версии о том, что внеземные существа якобы содержатся на секретной базе в штате Невада.

