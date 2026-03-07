Россиянам посоветовали не добавлять водку и аспирин в вазу с цветами

Эксперт Чугурова: не рекомендуется добавлять водку и аспирин в вазу с цветами

О том, как продлить жизнь срезанным цветам в домашних условиях, «Газете.Ru» рассказала категорийный директор департамента закупки свежих фруктов и овощей Самоката Мария Чугурова.

Основная причина увядания — потеря влаги и закупорка сосудов стебля бактериями. Чтобы этого избежать, нужно подрезать цветы острым ножом или секатором под углом 45 градусов и поставить в чистую прохладную воду.

«Срез под углом увеличивает площадь впитывания влаги. Подрезать стебли лучше под струей воды или сразу в вазе, чтобы в сосуды не попадал воздух», — уточняет эксперт.

У разных цветов есть свои особенности ухода: например, для роз нужна глубокая ваза и достаточно высокий уровень воды. Тюльпанам (как и всем цветам с травянистым стеблем), напротив, требуется немного воды и прохлада, они продолжают расти даже после срезки и могут вытягиваться к свету. Мимоза чувствительна к сухому воздуху и быстрее засыхает в теплом помещении. Ветки растения стоит очистить от коры и расщепить кончик, чтобы продлить их свежесть. Если в праздничном букете есть гортензия, то при первых признаках увядания ее можно замочить целиком в прохладной воде вместе с соцветием на несколько часов, а затем вернуть в вазу. Этому цветку нужно много воды для сохранения свежести, поэтому важно, чтобы ее уровень покрывал ⅔ высоты стебля.

По словам эксперта, есть и другие лайфхаки, которые могут продлить жизнь цветам. Один из них — сахар: он может служить дополнительным источником питания, однако, вместе с этим ускорить рост бактерий.

«Если добавляете сахар, важно ежедневно менять воду в вазе, иначе эффект будет обратным», — говорит Чугурова.

Отдельно эксперт предупреждает об опасности использования кипятка.

«Горячая вода иногда используется для реанимации сильно увядших цветов, но это крайняя мера и подходит не всем видам. Для большинства весенних букетов все-таки оптимальна прохладная вода», — поясняет она.

По словам Чугуровой, таким способом можно освежить розы: нужно опустить стебель на пару минут в кипяток, предварительно срезав кончик, а после вернуть цветок в прохладную воду. При увядании в сосудах стебля образуются воздушные пузырьки, блокирующие питание цветка. Кипяток выталкивает воздух и убивает микроорганизмы, вызывающие гниение стебля, что улучшает всасывание воды.

Эксперт также развеивает популярные мифы о сохранении стойкости цветов. Так, Чугурова не рекомендует добавлять крепкий алкоголь в вазу без точного понимания пропорций.

«Водка в малых дозах действительно может замедлять развитие бактерий в воде, но это не универсальное средство. Если переборщить, можно повредить ткани растения. Гораздо безопаснее просто регулярно менять воду и мыть вазу», — подчеркивает она. Аспирин и другие таблетки, которые подкисляют воду, тоже не продлят жизнь цветам. Проще использовать специальные прикормки, которые продаются в любом цветочном магазине — они работают намного эффективнее.

Еще одна распространенная ошибка — ставить букет рядом с фруктами. «Яблоки, бананы и другие плоды выделяют этилен, который ускоряет созревание и старение растений, поэтому цветы лучше держать отдельно от фруктовой вазы», — отмечает Чугурова.

Эксперт также советует не ставить букеты под прямые солнечные лучи и рядом с батареями. В прохладном помещении цветы сохраняют свежесть значительно дольше. На ночь, если есть возможность, их можно переставлять, например, на балкон.

«Основной упор лучше делать на гигиену — чистую вазу и свежую воду. Небольшие усилия помогут сохранить букет свежим дольше, а значит — продлить ощущение праздника в доме», — резюмировала эксперт.

