В МИД России заявили об энергетическом коллапсе в Европе

Захарова: Европу ждет энергетический коллапс на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Европа сталкивается с энергетическим коллапсом из-за конфликта Ирана с США и Израилем. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, наиболее актуально вопрос ставить уже не в контексте даже ситуации вокруг Украины, а в контексте того коллапса, который накрывает страны Западной и Центральной Европы в связи с кризисом на Ближнем Востоке», — сказала она.

Дипломат обратила внимание, что цены на газ и нефть рванули вверх. При этом Евросоюз, как отметила представитель внешнеполитического ведомства, сам себе запретил покупать энергоресурсы у РФ.

«Отсюда вопрос, учитывая, что творится с танкерами, с судоходством в принципе сейчас в мире, а как они вообще будут получать эти ресурсы?» — добавила Захарова.

4 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно прекратить поставки газа на рынки Евросоюза и переориентироваться на более выгодных покупателей. Глава государства напомнил, что ЕС планирует через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а в 2027 году еще больше ограничить поставки вплоть до полного их запрета.

3 марта министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что дискуссия о поставках российской нефти и газа в Евросоюз может возобновиться после атаки США и Израиля на Иран.

Ранее европейцев предупредили о шоковых ценах на бензин и электроэнергию.

 
