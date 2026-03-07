Размер шрифта
Моряки погибли при атаке на буксир в Ормузском проливе

IMO: в результате обстрела буксира в Ормузском заливе погибли четверо моряков
Четыре моряка погибли, еще трое получили тяжелые ранения в результате обстрела буксира в Ормузском проливе, который произошел 6 марта. Об этом сообщил тяжелые генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) ООН Арсенио Домингес.

Также он отметил, что все стороны «обязаны принять необходимые меры для обеспечения защиты моряков, включая их права и благополучие, а также свободы судоходства в соответствии с международным правом».

Как уточнила организация, что атаке подвергся 26-метровый буксир Mussafah 2 под флагом ОАЭ. В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании заявили, что судно оказывало помощь контейнеровозу Safeen Prestige под флагом Мальты. 4 марта в него попал снаряд чуть выше ватерлинии во время следования через Ормузский пролив у берегов Омана.

По данным IMO, с начала обострения на Ближнем Востоке погибли семь работников морской отрасли, девять пострадали, один пропал без вести.

Накануне Более еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас сообщил, что 3,1 тыс. судов оказались затронуты ситуацией в Персидском заливе, включая район Ормузского пролива.

Новость дополняется.

 
