Пезешкиан раскрыл, чего Иран ожидает от России на фоне атак США и Израиля

Пезешкиан заявил, что Иран ожидает поддержку РФ на фоне атак США и Израиля

Тегеран ожидает, что Россия поддержит законные права Ирана на фоне атак США и Израиля. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба лидера Исламской Республики.

«Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак (Соединенных Штатов и Израиля. — «Газета.Ru»)» — сказал Пезешкиан.

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Кремле оценили возможность помочь Ирану в рамках объединения БРИКС.