Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп назвал глупым вопрос о передаче Россией разведданных Ирану

Трамп назвал глупым вопрос о якобы передаче разведданных Ирану со стороны РФ
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия, посвященного молодежному спорту, не стал отвечать на вопрос о передаче Россией разведданных Ирану. Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Это простая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся. Но могу я быть честным? Я очень уважаю вас, вы всегда были очень добры ко мне. Но какой же глупый вопрос для данного момента. Мы обсуждаем что-то другое», — заявил глава Белого дома.

Газета The Washington Post 6 марта писала, что Россия якобы предоставляет Ирану информацию о местонахождении американских военных, которую Тегеран затем использует при выборе целей для нанесения ударов.

В этот же день Трамп заявил: соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только после полной капитуляции Ирана. При этом он пообещал Исламской Республике экономические перемены к лучшему, а также будущее, в котором страна будет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!