Трамп назвал глупым вопрос о передаче Россией разведданных Ирану

Президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия, посвященного молодежному спорту, не стал отвечать на вопрос о передаче Россией разведданных Ирану. Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Это простая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся. Но могу я быть честным? Я очень уважаю вас, вы всегда были очень добры ко мне. Но какой же глупый вопрос для данного момента. Мы обсуждаем что-то другое», — заявил глава Белого дома.

Газета The Washington Post 6 марта писала, что Россия якобы предоставляет Ирану информацию о местонахождении американских военных, которую Тегеран затем использует при выборе целей для нанесения ударов.

В этот же день Трамп заявил: соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только после полной капитуляции Ирана. При этом он пообещал Исламской Республике экономические перемены к лучшему, а также будущее, в котором страна будет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран.