Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Ульяновска и Самары ввели ограничения
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Ульяновска и Самары ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Аэропорт Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.

Позже появилась публикация о принятии аналогичных мер в аэропорту Самары.

7 марта в Росавиации рассказали о введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в воздушных гаванях Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин).

До этого сообщалось, что россиянка, прилетевшая из Дубая, купила семь билетов в надежде покинуть Объединенные Арабские Эмираты. По словам Марины, ей пришлось самостоятельно искать пути выезда из страны с учетом военной ситуации. Она заявила, что заранее купила билеты в разные города, уточнив, что билеты были возвратные.

В итоге туристка попала на вывозной рейс из ОАЭ. Утром 5 марта самолет с россиянами, застрявшими на Ближнем Востоке, приземлился в столичном аэропорту.

Ранее более 10 кг волос конфисковали у иностранца в аэропорту Нижнего Новгорода.

 
