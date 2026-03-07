Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Ульяновска и Самары ввели ограничения

В аэропортах Ульяновска и Самары ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Аэропорт Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.

Позже появилась публикация о принятии аналогичных мер в аэропорту Самары.

7 марта в Росавиации рассказали о введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в воздушных гаванях Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин).

