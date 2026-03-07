Размер шрифта
В Иране опровергли блокировку Ормузского пролива

Генштаб ВС Ирана: Тегеран не перекрывал Ормузский пролив
lavizzara/Shutterstock/FOTODOM

Иран не перекрывал Ормузский пролив и не сделает этого в будущем. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи, передает агентство Fars в Telegram-канале.

«Мы не закрывали Ормузский пролив и не будем его закрывать. Мы не будем останавливать ни одно судно, желающее пройти через пролив, но заявляем, что ответственность за жизнь, оборудование и безопасность судна лежит на вас», — сказал он.

При этом Шекарчи добавил, что Иран обязательно нанесет удары по кораблям, связанным с США и Израилем.

6 марта еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас сообщил, что более 3,1 тыс. судов оказались затронуты ситуацией в Персидском заливе, включая район Ормузского пролива.

5 марта эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал: в России прогнозируют резкий рост цен на автозапчасти и электронику из-за закрытия Ормузского пролива, через который шло до 50% параллельного импорта. Альтернативные маршруты грозят ростом затрат, но переоценивать этот фактор не стоит. Он заверил, что цены удастся сдержать, в том числе за счет импортозамещения.

Ранее в Иране сообщили об атаке на американский танкер.

 
